تعرف علي صورة تظهر شكل قصي خولي في طفولته

أحدث الفنان السوري قصي خولي ضجة في أوساط متابعيه بعدما نشر على حسابه الخاص صورة قديمة جداً له تعود إلى زمن طفولته وبدا فيها بالأبيض والأسود في سنواته الأولى.

وتعليقاً عليها كتب: "قدر بأن نمضي مع الأيام أغراباً نطارد حلمنا ويضيع منا العمر يا عمري ونحن على سفر (منقول)". وتفاعل معه الكثيرون حيث قارنوا بين شكله في الماضي وشكله الحالي وانقسموا بين من رأوا أن درجة الشبه كبيرة جداً ومن أشاروا إلى الاختلاف.

ويشار إلى أن الفنان الذي يحمل الجنسية الأميركية تفاعل في وقت سابق مع ما يجري من أحداث في الولايات المتحدة الأميركية. ونشر على الحساب نفسه صورة للزعيم الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا مع مقولة له يدعو فيها إلى نبذ الكراهية والعنصرية وإلى تعميم الحب وتقبل الآخر.

وفي سياق آخر نشر الفنان فيديو ظهر فيه بلوك جديد تماماً حيث اعتمد الشعر الطويل المصفف على شكل ظفيرة مع شاربين كبيرين. وتعليقاً كتب: "تجربة جريئة وجديدة ومختلفة حبيت كون مساهم فيها مع مجموعة من الشباب المتحمس لصنع شيء جديد ومختلف اتمنى تكون جديرة بالنجاح والمشاهدة" وتساءل الكثيرون عما إذا كان يقصد بهذا عملاً درامياً جديداً.

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