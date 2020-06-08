ريهام حجاج ترد على اتهامها بإجراء حفل ونشر الكورونا

انتشرت خلال اليومين الماضيين أخبار عن إصابة الفنانة ريهام حجاج بفيروس كورونا نتيجة إقامتها هي وزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة حفلاً في فيلتها، وأنه نتج عن ذلك الحفل إصابة النجم الشاب كريم قاسم بكورونا وذلك بعد إعلانه الخبر.

تصريح خاصة تواصلت مع حجاج التي قالت: "مش عارفة الناس عايزة مني إيه"، مضيفة أنها منذ عرض مسلسلها "لما كنت صغيرين" لم تسلم من الشائعات، والتي بدأت باتهامها بافتعال أزمة الأفيش كدعاية للمسلسل، وبعد نجاحه لم تسلم أيضاً من الشائعات بإصابتها بكورونا.

وأكدت ريهام أنها لم تقم أي حفلات لا هي ولا زوجها ولم يدخل بيتهم إنسان منذ بدء فترة الحجر المنزلي وأنها ملتزمة مع زوجها بكل الإجراءات التي أطلقتها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضحت أن ما أزعجها لم يكن الحديث عن إصابتها بكورونا، فالمرض ليس عيباً، لكنها تضايقت من الحديث عن إقامتها حفلا في بيتها، وتسببها في إصابة مئات الأشخاص، بينما هي لم تخرج من البيت إلا إلى بيت آخر يعد أيضا بيتها، ومع أسرتها فقط.

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