قبلات نادين نسيب نجيم لابنتها تشعل مواقع التواصل

القاهرة – لايف ستايل
شاركت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم متابعيها على تطبيق "انستغرام" بصور عفوية من داخل منزلها وهي تدلل ابنتها هافين وتتغزل بجمالها.
وعبرت النجمة اللبنانية عن حبها الكبير وتعلقها بابنتها من خلال احتضانها للطفلة وتدليلها لها وتقبيلها بشغف وبدت فيها على طبيعتها من دون مكياج.
ولفتت الطفلة الانظار بجمالها الطبيعي والشبه الكبير بينها وبين والدتها، وبدا واضحاً اهتمامها بشكلها كوالدتها من خلال ملابسها ووضعها لوشم لاصق ملون على شكل حورية بحر.
وعلقت نادين على الصور قائلة: "صباح الخير صباح الحب والحنان بآخر صورة البوسة رح تطلع من تاني خد. طب كتير طيب خدّها بدوب. الله يحميها ويحمي ولادكم".
تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور ونالت اعجاب الالاف من المتابعين وتغزلوا بنادين وبجمال الطفلة وطرافتها.
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