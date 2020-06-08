بالفيديو| أصالة تطلب من الأطفال التحدث مع أمهاتهم مثل طفلها "آدم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تحرص الفنانة أصالة على مشاركة جمهورها ومتابعي حساباتها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، بصور وفيديوهات تعكس لحظات من حياتها الخاصة مع أبنائها، وهو ما يتم تداوله بشكل واسع على "السوشيال ميديا".

وانتشر قبل ساعات فيديوهات قصيرة يظهر خلالها طفلها آدم، وصوتها وهي تسأله عن الخوخ الذي تناوله في أول يوم يتبعون فيه نظام غذائي خاص، ليرد عليها "أكلت أحلى خوخ من أحلى إيد"، وطلبت منه أن يعيد الجملة أكثر من مرة، حتى يتعلم الأطفال كيف يتحدثون مع أمهم.

وقالت أصالة "مفيش أحلى من الحب مفيش أحلى من أدومي".

جدير بالذكر أن الفنانة أصالة قدمت في رمضان الماضي، أغنية لمسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، والذي حكى سيرة البطل الشهيد أحمد المنسي.