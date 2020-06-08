عباس أبو الحسن: "حلاقة الأوت دور تذكرني بالأجداد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: .

نشر الفنان عباس أبو الحسن، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة له وهو يقوم بحلاقة شعره داخل منزله.

وعلق: "حلاقة الأوت دور تذكرني بالأجداد، لما كانوا بيحلقوا في الشارع، كانت الدنيا أبسط".

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وينتظر الفنان عباس أبو الحسن، عرض فيلمه الجديد "أشباح أوروبا"، بعد فتح السينمات، خاصة مع الانتهاء من تصوير مشاهده ضمن أحداث الفيلم.

فيلم "أشباح أوروبا" بطولة هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة، باسم سمرة، بيومي فؤاد، ومن إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.