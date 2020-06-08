كريم فهمي يكشف عن "لوك جديد" في فيلم "ديدو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان كريم فهمي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له يظهر فيها بلوك جديد، وهي الشخصية التي يجسدها ضمن أحداث فيلم "ديدو".

وعلق: "فيلم ديدو قريبا، بس الدنيا تفتح إن شاء الله، لوك ديدو".

فيلم "ديدو" بطولة كريم فهمي، حمدي الميرغني، أحمد فتحي، هدى المفتي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، ومن إخراج عمرو صلاح.

يذكر أن الفنان كريم فهمي، شارك في سباق دراما رمضان المنصرم بمسلسل "ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، سوسن بدر، ليلى عز العرب.