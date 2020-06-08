هكذا تهرب سميرة سعيد من ضغوط الحياة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة سميرة سعيد، جمهورها ومتابعيها على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، بصورة التقطها لها نجلها شادي.

وكشفت سميرة في تعليقها على الصورة التي ظهرت فيها داخل البحر، كيف تحاول الهروب من ضغوط الحياة، قائلة "وسط ضغوط الحياة.. لحظات قليلة من الإسترخاء".

جدير بالذكر أن سميرة سعيد، طرحت مؤخرًا، على قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، أغنيتها "يوم من عمرنا"، من كلمات أشرف أمين، وألحان وتوزيع محمد عرام، والكليب من إخراج نضال هاني.

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وظهرت "سميرة" في الكليب بإطلالة شبابية، مرتدية قبعة كبيرة، وبرز اختيار الأبيض والأسود في تصوير الكليب.

وكانت "سميرة" قد قدمت الأغنية منذ 5 سنوات، وتحديدا ضمن ألبوم "عايزة أعيش" الذي طرح عام 2015، وضم وقتها 12 أغنية من بينها "هوا هوا"، "أوقات"، "يا لطيف"، وحقق وقتها نجاحا كبيرا.