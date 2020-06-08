بينهم عادل إمام وشيرين وريهام حجاج.. نجوم نفوا إصابتهم بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، تداولت عدد من المواقع أخبار عن إصابة عدد من نجوم الفن بالكورونا.

من بين هؤلاء النجوم من نفى إصابته بالفيروس، أبرزهم:

شيرين عبدالوهاب

نفي حسين حبيبن والد الفنان حسام حبيب، في تصريح لمصراوي، إصابة زوجة ابنه بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الأمر برمته مجرد شائعات.

ريهام حجاج

في بيان لها، نفت الفنانة ريهام حجاج إصابتها بفيروس كورونا، وأكدت أن نتيجة التحاليل التي أجرتها جاءت سلبية.

أمير كرارة

نفى الفنان أحمد صلاح حسني، إصابة زوج شقيقته النجم أمير كرارة بفيروس كورونا، وأكد أن الموضوع مفبرك، ولا يدري لمصلحة من إطلاق مثل هذه الشائعة وفي هذا التوقيت.

إيناس عز الدين

لتشابه اسمها مع اسم المطربة إيناس عزالدين، التي ادعت من قبل إصابتها بفيروس كورونا، نشرت الصحف خبر إصابة الأولى، والتي نفت الأمر، وأكدت أنها لم تصب بكورونا.

منى زكي

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النجمة منى زكي، كانت قد نشرت بيانا عبر حسابها بإنستجرام، أكدت من خلاله عدم إصابة أي فرد من أفراد أسرة مسلسل "تقاطع طرق"، بفيروس كورونا.

شيرين رضا

نفت الفنانة شيرين رضا، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، خبر إصابتها بكورونا، وأكدت أن هذا الوقت لا يجب أن يطلق فيه البعض شائعات.

فريدة سيف النصر

الشائعات أيضا طالت الفنانة فريدة سيف النصر، التي نفت بدورها إصابتها بفيروس كورونا، وذلك في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، وأكدت أن هناك من أطلق شائعات إصابتها بالسرطان وكورونا.

محيي إسماعيل

النجم الكبير محيي إسماعيل أيضا طالته شائعات الإصابة بفيروس كورونا، ولكنه نفى الأمر، وأكد أنه ملتزم بعدم الخروج من منزله.

عادل إمام

نفى المخرج رامي إمام، إصابة والده النجم الكبير عادل إمام، بفيروس كورونا، وأكد أنه مصاب بنوبة برد عادية وليست كورونا.