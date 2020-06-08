تنطلق اليوم .. 10عروض مصورة جديدة ضمن مبادرة " الثقافة بين إيديك"

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، إن بيت المسرح وابتداء من اليوم الإثنين الموافق ٨ يونيو يبدأ أولى حلقات مبادرة " أضحك - فكر - اعرف " في تمام التاسعة و النصف مساء على قناة وزارة الثقافة المصرية على موقع اليوتيوب، و التي تأتي ضمن المبادرة الإليكترونية "خليك في البيت - الثقافة بين إيديك " تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة.
و أضاف "مختار " أن هذه المبادرة والتي تقدم بها الفنان سامح بسيوني مدير فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح تقدمها فرقة مسرح المواجهة و التجوال بالتعاون مع فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح بإدارة الفنان إيهاب فهمي، في مبادرة نوعية لتقديم حلقات ل 10 مسرحيات جديدة على قناة وزارة الثقافة المصرية بموقع اليوتيوب، لتواكب الظروف الراهنة و التي تحول دون تقديم عروض مسرحية بالنظام المتعارف عليه داخل مسرح بحضور جمهور ، ليظل المسرح حاضرا و مضيفا في الأزمات كعادته دائما، بالاضافة إلى أن المبادرة تنفتح على ثقافة مختلفة و ثرية بتناولها كتابات أنطون تشيكوف أحد أهم الكتاب الروس.
تقدم مبادرة " أضحك - فكر - اعرف" ١٠ مسرحيات ل١٠ قصص قصيرة للكاتب الروسي الشهير أنطون تشيكوف تم مسرحتها ، لتتراوح مدة المسرحية الواحدة ما بين ٢٠ ل ٥٠ دقيقة ، بالإضافة إلى مقدمة تعريفية بانطون تشيخوف و تاريخه، و تحليلات نقدية لكتاباته و للعروض المقدمة على يد كبار المسرحيين ، حيث تبدأ المبادرة اليوم بحلقة للمخرج الكبير جلال الشرقاوي ، يتناول فيها نصوص تشيخوف و حياته، تقدم بعدها تباعا العروض المسرحية، ليكون أول العروض عرض أبو عطسة جنان عن قصة " وفاة موظف" من إخراج هشام عطوة ، ومن تقديم المخرج الكبير فهمي الخولي، يليه عرض " المغفلة" عن قصة " المغفلة" من اخراج سامح بسيوني ، و من تقديم دكتور علاء عبد العزيز .
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