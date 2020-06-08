أمل عرفة تعود لجمهورها على تويتر بعد عام من الغياب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
عادت الفنانة السورية أمل عرفة، للتواصل مع جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، وذلك بعد سنة من الغياب.
وكتبت: "صرلي سنة ما فتحت تويتر، وكان بإدارة وسام نقاش، دخلت عالرسائل تعبت حب تعبت حنية، ياربي رد ع الهحب والثقة الكتار بأعمال مهمة".
وتابعت: "صباح الورد ويارب تصفي القلوب وتوقف الحروب وتمشي الدنيا ببساطة".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة السورية مسلسل "حارس القدس"، الذي عرض في شهر رمضان المنصرم، وهو من بطولة رشيد عساف، إيهاب شعبان، سليم صبري، صباح الجزائري.
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