تراند اليوم : فنانة مصرية شهيرة تنزل الشارع بـ"البيجاما"



قرت الفنانة المصرية ولاء الشريف بطلة مسلسل "أبوالعروسة"، الخروج إلى الشارع بعد فترة طويلة من الالتزام بالحظر المنزلي، مخترقة إجراءات السلامة والأمان في مواجهة كورونا، وظهرت من دون كمامة مرتدية البيجاما.

وأرادت ولاء أن تتفاعل مع متابعيها بصورة ساخرة في ظل الحجر المنزلي، فقامت بالتقاط صورة لها دون أن تضع كمامة ومرتدية ملابس المنزل أمام مبنى، معلقة عبر إنستجرام: "لما انسي بعد الحظر وأخرج بالبيجامة".

يُذكر أن ولاء الشريف شاركت في بطولة مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، الذي عرض في موسم رمضان 2019، بطولة علي ربيع وصلاح عبد الله وصابرين.



