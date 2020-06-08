يستعد المطرب حمادة هلال، لطرح أغنية جديدة بعنوان "طحن في طحن" خلال الأيام المقبلة، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". يشار إلي أن أغنية "طحن في طحن" كلمات هشام عبد الحليم، ألحان حسن سراج، وتوزيع أوكا. يذكر أن كان المطرب حمادة هلال، طرح مؤخرا أغنية" يا جمالها "، وظهرت معه في الأغنية الفنانة الشابة منة عرفة، والكليب من كلمات ماجد صبري، وتوزيع مادو صالح، وجيتار شريف فهمي، ومن إخراج أحمد عاطف. مؤخرا أغنية" يا جمالها "، وظهرت معه في الأغنية الفنانة الشابة منة عرفة، والكليب من كلمات ماجد صبري، وتوزيع مادو صالح، وجيتار شريف فهمي، ومن إخراج أحمد عاطف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حمادة هلال يستعد لطرح أغنية طحن في طحن قريبًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.