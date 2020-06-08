ابنة رجاء الجداوي تدعو لوالدتها بالشفاء من فيروس كورونا

دعت أميرة مختار ابنة الفنانة القديرة رجاء الجداوي لوالدتها بالشفاء العاجل بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". وكتبت أميرة قائلا : "يا شافي اشفي أمي ويا لطيف الطف بأمي .. ولا حول ولا قوة إلا بك.. ربي أن أمي مسها الضر وأنت أرحم الراحمين.. يا رحيم يا رؤوف يا حنان يا منان يا قادر يا مقتدر يا رحيم يا سميع يا مجيب يا ودود يا لطيف يا عفو يا غفور يا قريب يا بصير يا وكيل يا بر يا نافع يا رحيم يا كريم يا وهاب يا رزاق يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث". يا رحيم يا رؤوف يا حنان يا منان يا قادر يا مقتدر يا رحيم يا سميع يا مجيب يا ودود يا لطيف يا عفو يا غفور يا قريب يا بصير يا وكيل يا بر يا نافع يا رحيم يا كريم يا وهاب يا رزاق يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث". شاهد وتابعت :" يارب يا كاشف الغم وفاج الهم نجي أمي من هذا المرض و الوباء هي وكل مريض برحمتك يا ارحم الراحمين وأنت القائل وقولك الحق ادعوني استجب لكم اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا مجيب يا سميع يا رحمن ولا حول ولا قوه الا بك".

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