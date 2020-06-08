صورة.. سميرة سعيد تهرب من ضغوطات الحياة إلى الشاطئ

نشرت الفنانة سميرة سعيد صورة مميزة لها داخل إحدى الشواطئ، وذلك عبر حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وعلقت سميرة على الصورة قائلة:" وسط ضغوط الحياة.. لحظات قليلة من الاسترخاء". يذكر أن آخر إصدارات سميرة الغنائية كانت من خلال أغنية "واقع مجنون" التي طرحتها في شهر أبريل الماضي، وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من مليون مشاهدة، الأغنية من كلمات: بهاء الدين محمد، ألحان:أشرف سالم، توزيع:محمد عرام. "واقع مجنون" التي طرحتها في شهر أبريل الماضي، وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من مليون مشاهدة، الأغنية من كلمات: بهاء الدين محمد، ألحان:أشرف سالم، توزيع:محمد عرام.

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