شاهد.. هنا الزاهد تستمتع بأجواء الصيف مع أشقائها

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها بمقاطع مصورة لها مع اشقائها خلال استمتاعهم بالأجازة الصيفية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". تضمن الفيديو قضاء "هنا" وقتها العائلي في الاجواء الصيفية مع اشقائها "نور، فرح". يذكر أن هنا قد أنتهت من فيلمها السينمائي الجديد "الغسالة" ويشاركها البطولة"محمود حميدة، أحمد حاتم، محمد سلام، طاهر أبو ليلة،من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، ويصنف الفيلم في فئة الخيال العلمي الكوميدي. "الغسالة" ويشاركها البطولة"محمود حميدة، أحمد حاتم، محمد سلام، طاهر أبو ليلة،من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، ويصنف الفيلم في فئة الخيال العلمي الكوميدي. شاهد الفيديو من هنا Advertisements

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