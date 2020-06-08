نشر الفنان كريم فهمي صورة جديدة له، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وعلق فهمي على الصورة قائلاً:" فيلم ديدو قريبًا بس الدنيا تفتح ان شاء الله". تفتح ان شاء الله". يذكر أن فهمي شارك في الدراما الرمضانية من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز ومجموعة من نجوم الدراما أبرزهم"شريف منير، تارا عماد، سوسن بدر، عماد رشاد، كارلوين عزمي، أمينة مغربي، ممدوح الشناوي، صبا الرفاعي، علا رشدي، محسن صبري، ومن تأليف:عمرو محمود ياسين، إخراج:مصطفى فكري. ياسمين عبد العزيز ومجموعة من نجوم الدراما أبرزهم"شريف منير، تارا عماد، سوسن بدر، عماد رشاد، كارلوين عزمي، أمينة مغربي، ممدوح الشناوي، صبا الرفاعي، علا رشدي، محسن صبري، ومن تأليف:عمرو محمود ياسين، إخراج:مصطفى فكري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صورة..كريم فهمي في إطلالة جديدة من أجل "ديدو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.