تعرف على رسالة صفاء سلطان لجمهورها

نشرت الفنانة صفاء سلطان صورة لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، وعلقت عليها ببعض الخواطر حول ما تعلمته من الحياة.
قالت سلطان إنها تعلمت من الحياة أن الضحك دواء والمرح شفاء وقلة اللامبالاة منجاة، كذلك اللجوء إلى الله هو حلها الدائم.
تفاعل عدد كبير من الجمهور معخواطر صفاء سلطان فحصل منشورها على أكثر من 22 ألف إعجاب والعديد من التعليقات الإيجابية.
يذكر أن أحدث أعمال صفاء سلطان كان مشاركتها في مسلسل الحرملك الجزء الثاني مسلسل رياح السموم.
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