روجينا تطمئن الجمهور على الحالة الصحية لزوجها اشرف زكي

طمأنت الفنانة روجينا متابعيها وأصدقاءها على سلامة زوجها الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بعد إجرائه عملية جراحية.
ونشرت روجينا صورة لأشرف زكي وعلقت عليها قائلة: «الحمد والشكر لله بطمن كل الناس على أشرف وبشكر كل الناس اللي سألت واطمنت وآسفة لوماقدرتش أرد على كل اللى سألوا عليه شكراً جداً.
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يشار إلى أن أشرف زكي، كان قد تغيب عن جنازة النجم الراحل حسن حسني، ويبدو أن سبب تغيبه يعود لخضوعه لعملية جراحية، إلا أنه لم يعلن أي تفاصيل عن خضوعه لأي إجراءات طبية للعلاج.
فيما كشفت دنيا سمير غانم عن هذا بتدوينتها، وحينها وجهت انتقادات عديدة للفنانين لغيابهم الواضح عن حضور الجنازة، وبدوره كشف أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية آنذاك أسباب غياب الفنانين في جنازة الفنان حسن حسني، موضحًا أن الفنان حسن حسني أستاذ كل الأجيال، لسنا في موقف تبرير أو دفاع ولا أحد وصي علينا ومشاعرنا تجاه «كبير العيلة» حسن حسني معلومة، وكان هناك تكريم له.
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