في عيد ميلادها.. تعرف على عمر هالة فاخر الذي صدم الجميع

يحل اليوم الإثنين، 8 يونيو عيد ميلاد الفنانة هالة فاخر، بعدما قدمت عدداً كبيراً من الأعمال الفنية على مدار مشوارها الفني، وكان آخرها مسلسل «سكر زيادة».

والكثير سيصدم عندما يعرف أن هالة فاخر تحتفل هذا العام بعيد ميلادها الـ 72 حيث إنها من مواليد 8 يونيو عام 1948، وبدأت نشاطها الفني منذ عام 1957 أي منذ أكثر من 63 عاماً.

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وعلى جانب آخر ردت الفنانة هالة فاخر، على الانتقادات التي لاحقتها، بسبب مسلسل «سكر زيادة»

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قالت هالة فاخر خلال لقائها في برنامج «the insider»: «ناس كتير لحد دلوقتي بيتريقوا، أيوة يعني الناس تموت ولا تعمل إيه، وبعدين كل سن له حلاوته».

دارت أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شراءها، وعليهن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.

مسلسل «سكر زيادة» من بطولة نبيلة عبيد، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، بيومي فؤاد، ومي الغيطي، وتم عرضه في شهر رمضان الماضي.

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