اختفاء شيرين وصمتها يزيد الشكوك حول إصابتها بفيروس كورونا

ترددت بعض الشائعات حول إصابة الفنانة شيرين عبد الوهاب ووالدتها وطفلتيها بفيروس كورونا بعد مخالطتها لعدد من المصابين خلال الفترة الماضية.

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الغريب في الأمر أن عددًا من أصدقاء شيرين قد أكدوا الخبر، وكشفوا بعض التفاصيل الهامة حول إجرائها مسحة طبية للتأكد من إصابتها، وجاءت النتيجة إيجابية، لكن المسحة الثانية جاءت نتيجتها سلبية مما جعلها تجري مسحة أخرى للتأكد من النتيجة النهائية.

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وتسبب اختفاء شيرين عبد الوهاب عن الأعين وعن مواقع التواصل الاجتماعي في زيادة الشكوك حول إصابتها بالفعل، لكن ما زالت الأخبار ليست مؤكدة، خاصة وأن شيرين لا ترد على هاتفها، وكذلك زوجها الفنان حسام حبيب.

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