حقن رجاء الجداوي ببلازما المتعافين من كورونا بعد تدهور حالتها الصحية

قال مصدر طبي، بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بمحافظة الإسماعيلية، إن الفنانة رجاء الجداوي، بدأت جرعة حقن مصل البلازما حسب بروتوكول اللجنة العلمية المشرفة على علاج مصابي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بوزارة الصحة والسكان.

وأضاف المصدر الطبي، أن جرعة مصل البلازما التي حصلت عليها الفنانة رجاء الجداوى، كانت عبارة عن جزئين جزء أمس، وجزء اليوم، بعد تحسن واستقرار حالتها داخل العناية المركزة.

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وكشف المصدر الطبي بمستشفى أبو خليفة، تفاصيل الحالة الصحية، لرجاء الجداوى، مشيرًا إلى أنها ما زالت داخل الرعاية في الدور الأول للمستشفى، بالإضافة إلى 9 مرضى آخرين في نفس قسم الرعاية الصحية وحصلت على حقن البلازما، وما زالت على «جهازCPAP»، ودرجة حرارتها 37 درجة، ونسبة الأكسجين في الدم 97، والضغط والنبض مستقران، وفي حالة تطور حالتها إلى الأفضل أكثر من ذلك، سوف تعود لغرفة عادية، وتترك العناية المركزة، مشيرًا إلى أن سبب تأخير نقلها إلى غرفة عادية هو عمرها، حيث تبلغ 82 عامًا، والأفضل لها استمرار وجودها على جهاز سيباب خلال الفترة الحالية.

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وقضت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، 15 يوماً، داخل العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة في الإسماعيلية، عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، يوم 27 رمضان الماضي، بعد انتهاء تصوير مسلسل «لعبة النسيان» الذي أذيع في رمضان الماضي، ودخلت العزل ليلة عيد الفطر.

والفنانة رجاء الجداوي من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هي ابنة أخت الفنانة والراقصة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول في مدارس الفرانسيسكان في القاهرة، ثم عملت في قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية، وتم اختيارها لتكون أشهر عارضة أزياء، بعد فوزها كملكة جمال القطر المصري في عام 1958، وفي نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.

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