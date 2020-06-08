اثار الحكيم تكشف حقيقة إصابة نجلها بفيروس كورونا

نفت الفنانة آثار الحكيم صحة ما تردد عن إصابة ابنها بفيروس كورونا، أثناء تواجده في إحدى الحفلات الفنية بإحدى المدن السياحية، موضحة أن نجلها سافر لإحدى المدن السياحية لحضور حفلة غنائية بها.

أضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على التليفزيون المصري أن اثنين من أصدقاء نجلها أصيبوا بالفيروس، وأنه تم احتجازهم في أحد المستشفيات لتلقي العلاج، فيما تم إجراء مسحة طبية لابنها والتي أظهرت نتائجها سلبية الحالة.

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وأوضحت أنه يجب الأخذ بالاحتياطات والإجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس بالعزل المنزلي، مشيرة إلى أن التباعد الاجتماعي سيكون منهج حياة جديدة في ظل التعايش مع الفيروس، مطالبة الدولة بتغيير أسلوب الحياة القديم الذي اعتاد عليه الشعب المصري بإلغاء الحفلات الفنية وغلق المحلات التجارية.

وأكدت أنه يجب الاستفادة من الأزمة الحالية بغلق كافة الكافيهات والمقاهي والمحال التجارية في موعد محدد للاستفادة من طاقة الشباب بدلاً من إضاعتها في السهر.

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