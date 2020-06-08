أول ردّ من ريهام حجاج بعد اتهامها بنشر عدوى كورونا بين نجوم الفن

خرجت الفنانة المصرية ريهام حجاج عن صمتها وعلقت للمرة الأولى على تسريبات أكدت إقامتها حفلا في مدينة الجونة تسبب في إصابة عدد كبير من نجوم الفن بفيروس كورونا لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأكدت أنها لم تغادر منزلها من الأساس، ونفت إصابتها بالمرض.

ريهام ردت عبر حسابها على موقع إنستقرام قائلة: ارجو عدم نشر الإشاعات والأكاذيب.. أنا لم أقم أي حفلات لا أنا ولا زوجي رجل الأعمال محمد حلاوة، ولم يدخل منزلنا أحد، وأنا وأسرتي بصحة جيدة الحمد لله.

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يذكر أن تم ترويج شائعة أكدت أن رجل الأعمال محمد حلاوة اقام حفلا خاصا بمدينة الجونة الساحلية في عيد الفطر للاحتفال بنجاح مسلسل "لما كنا صغيرين" أول بطولة مطلقة لزوجته ريهام حجاج، وشارك في الحفل عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، وتردد أن أغلبهم عاد إلى القاهرة حاملا للعدوى، وتم الإعلان عن إصابة الاعلاميات فقط، بينما يتكتم نجوم الفن التفاصيل، وهو ما نفاه اليوم الأحد الفنان كريم قاسم أحدث المنضمين لقائمة ضحايا الفيروس.

مسلسل لما كنا صغيرين من بطولة محمود حميدة وخالد النبوي وريهام حجاج ونسرين أمين وكريم قاسم ومحمود حجازي ونبيل عيسى وأشرف زكي ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على وعرض في موسم دراما رمضان 2020.