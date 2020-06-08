محمد رمضان يرد على تعليقات عنصرية تهين ابنه بسبب لون بشرته!

تعرض علي ابن الفنان محمد رمضان لتعليقات عنصرية بسبب بشرته السمراء، ما دفع والده للتصدي للدفاع عنه، خاصة وأن التنمر بعائلة رمضان لأسباب عنصرية بات ظاهرة محرجة كادت أن تفسد فرحة شقيقته إيمان بزفافها الذي عقد مؤخرا وتعرضت اطلالتها لتنمر قاسي من عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

الأزمة بدأت عندما نشر رمضان صورة له برفقة ابنه علي وهو يعلمه أساسيات التعقيم ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، وأشار إلى أن الصورة ضمن أحد مشاهد أغنية جديدة ستصدر قريبا عبر حسابه بموقع اليوتيوب.

Advertisements

وعلق محمد رمضان قائلا: علمت إبني علي إزاي يعقم غرفته في كليب كورونا ڤيروس .. الأغنية في خلال أيام قليلة على قناتي الرسمية على يوتيوب .. المشتركين في القناة هيشوفوها قبل نزولها بيوم ثقة في الله نجاح.

وتنمرت إحدى الفتيات في تعليقها على الصورة، على نجل الفنان بسبب لون بشرته السمراء قائلة: "أسود زي أبوه المشكلة إن محدش من عياله في جمال أمهم ولا لونها".

ورد محمد رمضان على تعليق الفتاة قائلا: أنا فخور بلوني ولون أبويا وأولادي.. اللي ربنا خلقه ومبسوط إن ولادي هيطلعوا ضد العنصرية والدليل إن أمهم وأبوهم لونين مختلفين عن بعض.