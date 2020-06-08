احتفل مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى منة وخضع لجلسة تصوير بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة ودون حضور أي شخص ولكن حفل الخطوبة أقيم في الفيلا الخاصة بأسرة العروس بحضور عدد محدود جدا من الأصدقاء والمقربين وأفراد الأسرتين التزاما باجراءات التباعد الاجتماعي لمنع تفشي فيروس كورونا.
ونشر المصور عمر محمد عبر حسابه على موقع إنستقرام صورة من حفل الخطوبة جمعته بشاكوش وخطيبته وعلق عليها قائلا: عملها وخطب بنت الجيران.
بينما أظهرت مقاطع الفيديو التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حرص حسن شاكوش على تشغيل مهرجان "بنت الجيران" ومهرجان "عود البطل" لمغازلة خطيبته، كما تم تزيين فيلا أسرة العروس بالبلاليين التي كتب عليها اسم العروسين حسن شاكوش ومنة.
كانت هذه تفاصيل خبر حسن شاكوش يعلن خطوبته وصور وفيديو من كواليس جلسة التصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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