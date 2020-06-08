هل أُصيب حسام حبيب وزوجته شيرين عبد الوهاب بفيروس كورونا؟

وسط معلومات متضاربة حول الاشتباه في إصابة المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب وزوجها المطرب حسام حبيب ووالدتها بفيروس كورونا، واجراء اتصالات لنقلهم جميعا إلى مستشفى العزل الصحي في الإسماعيلية، أكد مصدر طبي من داخل المستشفى لموقع "سيدتي نت" عدم وصول أية مخاطبات رسمية من وزارة الصحة تتضمن إشارة لأسماء الثلاثي كمرضي يجب ضمهم لجناح الشخصيات العام بجوار النجمة رجاء الجداوي.

المصدر نفسه نفى علمه بخضوع شيرين عبد الوهاب وزوجها المطرب حسام حبيب ووالدتها لتحاليل الفيروس وظهور نتيجة العينات إيجابية لشيرين ووالدتها وسلبية لحسام حبيب، مؤكدا أنه في حال تأكيد إصابتهم بالفيروس واتخاذ قرار عزلهم في مستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية للعزل الصحي حيث تعالج الفنانة رجاء الجداوي، فمن المتبع أن تخطرهم وزارة الصحة أولا للتأكد من وجود أماكن خالية في جناح الشخصيات العامة، كما نفى احتمال احتجاز حسام حبيب إذا كانت العينة سلبية لأن الاجراء المتبع هو التزام "العزل المنزلي" للمخالط للحالات الإيجابية.

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بنفس الوقت أصدر شقيق شيرين عبد الوهاب نفيا عاجلا لنبأ الاشتباه في إصابتها وزوجها ووالدتها بالفيروس، مؤكدا أن شيرين في منزلها وتتمتع بحالة صحية جيدة، ولا تعاني من أية أعراض مشابهة لأعراض الإصابة بفيروس كورونا.

ونفى والد حسام حبيب كل ما تردد عن خضوع شيرين وحسام للتحاليل الخاصة بفيروس كورونا مؤكدا أن القصة مختلقة وعلق قائلا: واضح أن في ناس مركزة مع شيرين عبد الوهاب الأيام دي.