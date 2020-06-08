هل فعلًا ياسمين صبري حامل بطفلها الأول؟

للمرة الثانية تسبب حساب موثق للنجمة ياسمين صبري على موقع الفيس بوك في رواج شائعة حملها، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها وهي تعلن عن حملها الأول وتطلب التهاني من جمهورها، وتبين لاحقا أن الصورة مفبركة ومصدرها الحساب الموثق بالعلامة الزرقاء، علما أن ياسمين لا تملك أية حسابات على الفيس بوك.

الصورة تم تداولها طوال يوم أمس وأكدت حمل ياسمين صبري في طفلها الأول من زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بعد زواجهما قبل أيام قليلة من بدء شهر رمضان السابق، وكتب على الصورة: أنا حامل مافيش مبروك.

وبادر عدد كبير من جمهور ياسمين صبري لملاحقة الانتشار السريع للصورة بتوضيح أن الفنانة المصرية لا تملك إلا حسابا على موقع تويتر وآخر على إنستقرام، ولا تشارك بأي حساب على موقعي الفيس بوك أو التيك توك، ولم تعلن ياسمين صبري عن موقفها تجاه الحساب الذي يحمل اسمها على الفيس خاصة وأنه صار المصدر الأول للشائعات التي تخص حياتها الشخصية.