ريهام حجاج عن إصابتها بكورونا وتسببها في نقل العدوى للنجوم: حاجة سخيفة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة المصرية ريهام حجاج، عن انزعاجها الشديد من ملاحقة الشائعات بها خاصة بعدما تردد عن إصابتها بفيروس كورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتسببها في إصابة العديد من الأشخاص الذين حضروا حفلا في منزلها.

ريهام حجاج، قالت في مداخلة هاتفية لبرنامج “كل يوم”، مع الإعلامي خالد أبو بكر، والمذاع عبر فضائية ON، إنها لا تسلم من الشائعات، لكنها عادة لا ترد ولهذا تكبر، إلا أنها قررت هذه المرة أن ترد.

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وأوضحت ريهام حجاج أن ما أزعجها لم يكن الحديث عن إصابتها بكورونا، فالمرض ليس عيبًا، لكنها تضايقت من الحديث عن إقامتها حفلا في بيتها، وتسببها في إصابة مئات الأشخاص، بينما هي لم تخرج من البيت إلا إلى بيت آخر يعد أيضا بيتها، ومع أسرتها فقط.

وأضافت، هذه الشائعات أصبحت شيء سخيف، و كل شخص لديه حساب بموقع “فيس بوك” يتحدث عن الحياة الشخصية للمشاهير، ليجمع عددا من المتابعين، ويظهر كما لو أنه صحفي، بينما هو غير نقابي ولا ينتمي لأي جريدة محترمة، ودعت الجميع إلى الحصول على الأخبار من مصادر موثوقة.

يذكر أن الفنانة ريهام حجاج، خاضت سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل “لما كنا صغيرين”، وشاركها البطولة النجمين الكبيرين خالد النبوي، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، وكريم قاسم، ومحمود حجازي، وهاني عادل وآخرين، من تأليف أيمن سلامة، وإنتاج أحمد عبدالعاطي، وإخراج محمد علي.