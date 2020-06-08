آثار الحكيم تكشف حقيقة إصابة نجلها بفيروس كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ردت الفنانة المصرية آثار الحكيم، على الأخبار التي نشرت حول إصابة نجلها بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

آثار الحكيم، قالت، غن نجلها كان مع أصدقائه فى الجونة وأصيب من بينهم أثنين وهما الآن فى المستشفى يتلقون العلاج، ولكن أبنها لم يصاب ولكنه يتبع الإجراءات الطبية فى العزل المنزلى الآن..

وأضافت خلال اتصال هاتفي ببرنامج “التاسعة”، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن على الجميع أن يتبع التباعد الاجتماعى، وأنه سيكون أسلوب حياة مستقبلاً ..ولابد أن نعتاد عليه لانه منهج حياة جديد”.

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الفنانة المصرية ناشدت الجميع أن يلتزموا المنازل ويتبعوا الإجراءات الطبية والاحترازية، التى أعلنت عنها وزارة الصحة، من أجل الحفاظ على صحتهم، وصحة المجتمع.

وتابعت: “على الشباب أن يحافظوا على نعمة الصحة وميخدوش الدنيا بصدرهم.. لابد أن نأخذ بالأسباب كما أمرنا الله”.

كما أشادت بالإجراءات التى تتبعها وزارة التربية والتعليم فى إجراء امتحانات الثانوية العامة، محذرة من تجمع الأهالى أمام المدارس كما هو معتاد كون ذلك يشكل خطر كبير.