هنادي الكندري: أنا عنيدة وهذا الشيء لم يحدث لي سابقا مع فنانين بالكويت

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكدت الفنانة الكويتية هنادي الكندري أن هناك تشابهًا بين شخصيتها "شمس" في مسلسل "كسرة ظهر" الذي عرض في شهر رمضان المنصرم، وبين الحقيقية، والعامل المشترك بينهما هي قوة الشخصية، وعلقت:"أنا كهنادي الشيء اللي أحطه براسي لازم أسويه".

وأضافت الفنانة أن "شمس ظهرت في المسلسل بأكثر من "لوك"، الأول طبيعي مثل أي بنت حنونة على أمها الكفيفة وعلى عيال أختها المتوفاة، وفي الوقت نفسه لا تظهر أنها مجروحة ومكسورة عاطفيا، و"اللوك" الثاني الذي تظهر به في مكان عملها كإنسانة قوية محافظة على نفسها وما في احد يقدر يمس شرفها بشيء، أما "اللوك" الثالث فعندما عملت طرارة بملابس فقيرة ومن دون مكياج، والحمد لله تنقلت بين الكاراكترات الثلاثة بنجاح، لأنني تقمصت شخصية شمس بشكل كبير".

وأوضحت أنها وبشكل عام الأدوار كلها التي جسدتها خلال مشوارها الفني فيها شيء من شخصيتها الحقيقية من معاناة وظروف لم تمر بها، وكان تعاملها مع المواقف التي تمر بها "شمس"؛ لأنها ستحضر مواقف مشابهة مرت بها في حياتها، وتعمل لها إضافات داخل الشخصية التي تقدمها، مبينة :"الحمد لله الناس التي تعرفني جيدا يقولون "ما تقدمينه ليس تمثيلا إنما أشياء حقيقية".

وتحدثت هنادي الكندري لصحيفة "الأنباء" الكويتية عن قيامها والنجم المصري محمد رمضان بتهنئة كل منهما الآخر عن مسلسلي "البرنس" و"كسرة ظهر"، قائلة بأنه من زخم التعليقات في موقع تويتر حول مسلسل "كسرة ظهر" أصبح له متابعون كثيرون وهؤلاء صاروا متابعين أيضا لمسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، وهي واحدة منهم.

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وأضافت الكندري بأن المتابعين قاموا بتنزيل المسلسلين مع بعض، وأشاروا إلى أن "كسرة ظهر" عمل خليجي فكرته جديدة ويحمل أحداثا فيها الآكشن والإثارة، و"البرنس" مسلسل مصري قوي أحداثه جميلة ومثيرة، فنشروا بوسترات المسلسلين معا أكثر من مرة، وقاموا بعمل "منشن" لتعمل هي الأخرى منشن" لهم أيضًا.

وتابعت الفنانة بأنها تفاجأت بأن محمد رمضان عمل لها "ريتويت" على بوستر مسلسل "كسرة ظهر"، لترد عليه هي الأخرى بـ "ريتويت" له من جديد، وكتبت له "مبروك النجاح الكبير لمسلسلك البرنس"، معتبرة أن هذه من الأشياء التي تعكس الروح الرياضية بين الفنانين.

وأوضحت:" بالمناسبة هذا الشيء لم يحدث لي من قبل مع فنانين بالكويت، فلم يحدث أنْ هنأني أحد منهم على مسلسل لي أو أنا هنأت أحدا منهم على مسلسل له، وسبحان الله يحدث ذلك مع "قروب" عمل عربي بادلوني التهنئة على عملي الخليجي، وفي النهاية التوفيق من عند رب العالمين، ودائما الفنان الطيب من الداخل يبعث له ربنا أناسا طيبة مثله لديهم روح جميلة، لأنهم واثقون من أنفسهم".