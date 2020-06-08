حفيد عمر الحريري يلفت الأنظار بحفل خطوبته.. هل ورث وسامة جده؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا من حفل خطوبة الشاب أحمد الديواني، حفيد الفنان المصري الراحل عمر الحريري من فتاة من خارج الوسط الفني تُدعى شذى الصايغ.

وكانت ميريت الحريري ابنة الفنان الراحل ووالدة العريس قد نشرت صورا من حفل الخطوبة الذي اقتصر على عدد قليل من المدعويين، بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، وكتبت معلقة: "خطوبة أقل من الضيق للظروف الحالية.. ربنا يسعدهم ويبارك له".

وتفاعل الجمهور مع الصور، مُتغزلين بوسامة الشاب أحمد، مُطالبينه بدخول عالم الفن أسوة بجده الفنان الراحل، فيما رأى البعض أن هناك شبها بسيطا يجمعه بجده، كما تغزل البعض بجمال عروسته أيضا.

ودرس الفنان الراحل عمر الحريري في المعهد العالي للتمثيل العربي وتخرج في نفس دفعة الممثل شكري سرحان عام 1947م، كانت بدايته الفنية من خلال عمله بالمسرح القومي الذي قدم فيه عدة مسرحيات ناجحة ثم عمل في عدة مسارح وقدمه للجمهور الفنان الراحل يوسف وهبي في مسرحياته، عام 1950 شهد أول لقاء بين عمر الحريري وكاميرات السينما حين ظهر في أول أفلامه (الافوكاتو مديحه) أمام مديحة يسري ويوسف وهبي عام 1950م واشترك في العديد من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات.

كما شارك بعدد من الأفلام الناجحة أبرزها موعد مع الحياة، الرجل الغامض بسلامته، سيدة القصر، الوسادة الخالية، الآنسة حنفي، كما شارك إلى جانب الفنان عادل إمام في مسرحية الواد سيد الشغال.

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وشارك الراحل أيضا في أكثر من مسلسل دينى ودرامي وأيضا فوازير رمضان وألف ليلة وليلة (شيريهان) في العام 1985م في قصة عروس البحور والأمير نور قام بدور شهبندر مدينة جور الشيخ منصور، وفي عام 1986م في قصة الأميرة وردشان وماندو ابن الزبال قام بدوره الأجمل وهو دور السلطان الصالح كهلان ولا يزال من أجمل أدواره.

ومثل في مسلسل شيخ العرب همام وأدى فيه شخصية والد همام شيخ العرب ومسلسل ساكن قصادي مع الراحلين محمد رضا وسناء جميل وهو من الأعمال التي لاتزال تلقى رواجا حتى الآن، كما تميز في أدواره التاريخية كدوره في فيلم الناصر صلاح الدين وفي مسلسل عمر بن عبد العزيز - الأمير المجهول ومسلسل "لا إله إلا الله" في أكثر من ثلاثة أجزاء من أجزاء المسلسل الخمسة.

وأيضا في مسلسل البنات قام بدور الأب، وأيضا قام بتجسيد دور أحمد في مسلسل "أوراق الورد" مع الفنانة وردة الجزائرية عام 1979، كما شارك في بطولة مسلسل أحلام الفتى الطائر مع عادل إمام.

وتوفي عمر الحريري في شهر أكتوبر 2011 عن عمر 89 عاما.