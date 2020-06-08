فرح بسيسو تعلق على تنمر الجمهور على شكلها.. وتؤكد: نسرين طافش موهوبة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عاد اسم الفنانة فرح بسيسو للتداول في الأيام الأخيرة بعد انتشار صورة جديدة لها تكشف التغيير الذي طرأ على شكلها؛ إذ واجهت بسيسو عددا من التعليقات السلبية حول تغير ملامحها، ومنها تلك التي أكدت أنها بدت مثل الرجال.

في المقابل أشاد الكثيرون بجمال فرح الطبيعي وعدم اعتمادها على عمليات التجميل والبوتوكس والفيلر، التي لجأت إليها العديد من نجمات جيلها مؤخرًا وبشكل كبير وواسع.

وتصدر اسم الفنانة الغائبة عن الدراما منذ سنوات قائمة الأكثر تداولًا بعد انتشار الصورة لأيام، ويبدو أن هذا الأمر دفعها للخروج عبر فيديو مباشر للتواصل مع متابعيها.

وكشفت بسيسو عبر اللايف انها تتواجد حاليًا في ولاية كاليفورنيا في أمريكا حيث تقيم مع زوجها وأبنائها.

ولدى سؤالها عن عدم تحدثها باللهجة السورية، قالت بسيسو إنها فلسطينية الأصل، وعادة لا تتحدث بالسورية إلا في الأعمال التي تقدمها؛ إذ إنها عُرفت لدى الجمهور من خلال الأعمال السورية.

كما تحدثت بسيسو خلال البث عن الصورة التي عرضتها للتنمر، وقالت إن الجمهور غريب، ففي حال ظهرت أي فنانة وقد لجأت لعمليات التجميل فإن الجمهور سينتقدها، وكذلك الأمر في حال كان العكس. مشيرة إلى أنه من الطبيعي أن يكبر الإنسان، وإن رآها بعضهم رجلا، فهي "رجل مز" حسب تعبيرها.

Advertisements

وحول سؤال طُرح عليها عن رأيها بالفنانة نسرين طافش، قالت إنها فنانة موهوبة، وأنها اكتشفت موهبتها في مسلسل "ملوك الطوائف" وأضافت أنهما شاركتا معا في مسلسل "حلاوة الروح".

وتحدثت فرح عن موقف جمعهما عندما كانت طافش تريد ترك معهد التمثيل ونصحتها بالاستمرار وأنهت كلامها بـ" خلي نسرين تحكي الي صار بالتفاصيل".

وفرح بسيسو فنانة من أصل فلسطيني، تحمل الجنسية الأردنية، اشتهرت في فترة التسعينيات وكانت تعدّ من أجمل النجمات حينها.

شاركت بسيسو بالعديد من الأعمال الناجحة والمميزة من بينها خلف الجدران، الجوارح، عرسان آخر زمن، قتل الربيع، أبو جانتي، وكان آخر أعمالها في عام 2014 وهو مسلسل حلاوة الروح، كما شاركت في إحدى حلقات الجزء الأول من المسلسل الشهير "الفصول الأربعة، وعُرفت بسيسو بدور الجليلة في المسلسل الشهير "الزير سالم" إلى جانب سلوم حداد، سمر سامي، وعدد من النجوم.

تزوجت بسيسو من رجل أعمال مصري وأنجبت منه ابنتين واعتزلت التمثيل وحتى التقديم من أجل عائلتها.