جيداء أتيش تقيم حفلا للكشف عن جنس مولودها الأول (صور)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أقامت الفنانة التركية جيداء أنيش حفلاً دعت له عدد من أصدقائها وأفراد أسرتها للكشف عن جنس مولودها بعد أيام قليلة من إعلان حملها رسميًا بمولودها الأول من زوجها رجل الأعمال بورا توبلوسوي.

ونشرت جيداء البالغة من العمر 32 عامًا مجموعة من الصور للجمهور وثقت من خلالها أجواء الحفل، وكشفت عن انتظارها مولودة أنثى، في الوقت الذي لم تصرح فيه بالاسم الذي اختارته لها، حيث تلقت الفنانة الشابة تهاني متابعيها، متمنيين لها مولودة سليمة كاملة الصحة والعافية.

وكانت جيداء قد دخلت القفص الذهبي يوم 12 أكتوبر عام 2018 بعد قصة حب جمعتها بزوجها بورا توبلوسوي استمرت لمدة 5 سنوات لم يعكّر صفوها أي خلاف، حيث سافرت الفنانة التركية إلى أمريكا، وعاشت هناك مع زوجها لفترة قبل عودتها لإسطنبول مرة أخرى.

واعتزلت الفنانة التمثيل منذ زواجها وسافرت مع زوجها للإقامة أميركا حيث يعمل، وباتت تمضي وقتها في زراعة أشتال الخضروات والفواكه في حديقة منزلها في ولاية فلوريدا، وعاشت رغم ابتعادها عن الأضواء والتمثيل حياةً زوجية سعيدة، ولم تندم على الإطلاق.

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وفي الشأن الدرامي، عادت جيداء أتيش إلى الشاشة بعد فترة غياب طويلة، درست فيها التمثيل بأميركا أيضًا، حيث تألقت في مسلسل "طفل" الذي شاركت في بطولته أمام سرحات تيومان، اسماعيل هاجي اغلو، ميرفى تشاغيران، نازان كيسا، وغيرهم.

وحققت جيداء أتيش حققت شعبية كبيرة في تركيا والوطن العربي بعد مشاركتها في بطولة مسلسل "اسميتها فريحة"، أمام النجمين هازال كايا، وشآتاي أولسوي، حيث جسدت شخصية "هاندا"، وكان مسلسل "انتقام الأفاعي" آخر ما قدمته قبل سفرها إلى أمريكا.

بدأت التمثيل منذ أن كانت طفلة صغيرة، حيث ظهرت في المسلسل التركي الشهير "تاكسي زهرة" عام 1995، توالت بعدها أعمالها الفنية التي تخطت الثلاثين عملا تلفزيونيا بالإضافة إلى أعمالها السنيمائية التي بلغت عددها خمسة أعمال.

كذلك كان قيامها بدور البطولة في الفيلم التركي تشاريان عام 2014 نقلة كبيرة في حياة جيداء المهنية وخاصة في مجال السينما، فبعد أن استطاعت أن تثبت نفسها في الدراما، برهنت أنها تستطيع النجاح بقوة في السينما أيضًا من خلال ذلك الفيلم.