باسل الخطيب: تجربة "حارس القدس" صعبة للغاية.. وروح كابوجي كانت معنا

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أعرب المخرج باسل الخطيب عن سعادته للنجاح الذي حققه مسلسل "حارس القدس" تأليف حسن م يوسف وإخراج باسل الخطيب وإنتاج المؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني.

وقال الخطيب في حديث مع موقع فوشيا إن فريق العمل كان يتوقع نجاحا له انطلاقا من الشخصية التي يروي سيرتها وعلاقة العمل بالقدس وبالقضية الفلسطينية، لكنهم لم يتوقعوا هذا النجاح بهذا المستوى حين عرض العمل على الشاشات في شهر رمضان الفائت.

وأضاف الخطيب أنه عمل دراميّ بمضمونٍ جديد يتحدث عن سيرة رجل دين مناضل دافع عن قضيّة فلسطين، إضافة إلى أماكن التصوير في الكنائس والأديرة وكذلك حلب القديمة هذه الأماكن التي تعتبر جديدة بالنسبة للمشاهدين ساهمت في جذبهم ومتابعتهم للعمل، معتبرا أن السبب الرئيس يكمن في محبّة الفنانين والفنيين للمسلسل ومضمونه وعملهم بحبّ وشغف طيلة فترة التصوير.

وحول ميزانية العمل وما إذا كان من الممكن أن يتم تقديمه بشكل مختلف فيما لو كانت أفضل قال الخطيب بأن الميزانية لو كانت أكبر، وكما طلبها فريق العمل لكان العمل قد خرج ببعض جوانبه بشكل أفضل، منوّها إلى أنه خلال مشاهدته لبعض مشاهد العمل كان يقول بأنها كانت ستكون أفضل لو تحقق لها شرط إنتاجي معين.

وكشف أنه وفريق العمل حاولوا البحث عن حلول للوصول إلى صورة لائقة، معتبرا أن التجربة كانت صعبة كثيرا.

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وحول التحديات التي واجهت فريق العمل قال إن أبرز التحديات تكمن في ضعف الوضع الإنتاجي والذي حاولوا تجاوزه حتى لا يؤثر على السوية الفنية، إضافة إلى أنه عمل يتضمن سيرة ذاتية تتناول سنوات طويلة لإنسان عاش متنقلا بين دولة وأخرى، بحياة مليئة بالأحداث والتفاصيل.

وحول أماكن التصوير واختيارها قال إنه كان يتمنى أن يتم تصويره بالقدس واعتبره حلما، لكنه أعرب عن سعادته بردود الفعل التي تابعها خلال العرض، وخاصة من أهل القدس وفلسطين، والرسائل التي كانت تصله خلال عرضه.

يشار إلى أن مسلسل "حارس القدس" يتناول سيرة المطران الراحل إيلاريون كابوجي الذي تميز بمواقفه الوطنية والنضالية على مستوى الوطن العربي وتحديدا فيما يخصّ القضية الفلسطينية.

ويبدأ سير الأحداث منذ طفولته في حلب حيث بدأت تتوضح معالم شخصيته في تمرده ورفضه لكلّ أشكال الظلم، والقهر، ومحبته لفعل الخير، ومد يد العون لمن يحتاج إليها، مرورا بمرحلة دراسته علوم اللاهوت والفلسفة في دير الشير بجبل لبنان، انتقالا إلى العديد من المحطات التي مرّ عبرها في حياته أهمها تعيينه مطرانا على القدس ومواجهته الإسرائيليين في سبيل دفاعه عن القضية الفلسطينية وسجنه ومن ثم سفره والكثير من المواقف والأحداث التي مرّ بها.

وشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم منهم رشيد عساف، سامية جزائري، سليم صبري، صباح جزائري، أمل عرفة، يحيى بيازي، إسكندر عزيز، إيهاب شعبان، عهد ديب، ليا مباردي، نادين قدور، ربى الحلبي، آمال سعد الدين وغيرهم.