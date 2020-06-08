تراند اليوم : اعتزال مؤقت.. إليسا تثير الجدل برسالة مفاجئة



أثارت الفنانة اللبنانية إليسا، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشر رسالة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، تعلن اعتزالها السوشيال ميديا بشكل مؤقت.

وجاء في آخر تغريدة لها: "سأحصل على راحة قصيرة من تويتر لفترة من الوقت، أحبكم جميعا، سوف أعود قريبا".

ولم توضح إليسا سبب اعتزالها المؤقت لموقع التغريدات الشهير.

يشار إلى أن بعض الفنانين العرب والعالميين أعلنوا اعتزالهم موقع "تويتر" لفترة من الوقت، مثل المطرب السعودي عبد المجيد عبد الله، والفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، والمطربة الأسترالية إيغي أزاليا.

وكانت إليسا قد أحيت أول حفل "أونلاين" لها دون جمهور، الخميس الماضي، الذي أذيع على الهواء مباشرة عبر منصة "شاهد" للبث الرقمي، وأقيم بالتعاون مع شركة "روتانا" والهيئة العامة للترفيه في السعودية.