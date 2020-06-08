انتهى الكاتب والسيناريست بدر نور، من كتابة مسلسله الجديد "المؤسسة"، والمقرر بدء تصويره عقب نهاية الصيف الحالي، استعدادا لخوضه مارثون رمضان المقبل 2021. المسلسل سيقوم ببطولته كل من الفنان القدير بيومي فؤاد والنجم الشاب عمرو وهبة، ومن إخراج أحمد الجارحي. القدير بيومي فؤاد والنجم الشاب عمرو وهبة، ومن إخراج أحمد الجارحي. Advertisements وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي عن مخاطر التطور التكنولوجي الذي أصبح يسيطر على العالم. التكنولوجي الذي أصبح يسيطر على العالم. يذكر أن الكاتب والسيناريست بدر نور، له مشاركات في عدد من المسلسلات المصرية مثل "أبو عمر المصري" مع النجم أحمد عز و"رسايل" مع النحمة مي عزالدين، و"ازي الصحة" مع الفنان أحمد رزق.

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كانت هذه تفاصيل خبر بدر نور يخوض المارثون الرمضاني المقبل بـ"المؤسسة" لبيومي فؤاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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