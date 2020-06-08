١٠ عروض مصورة جديدة ضمن مبادرة " الثقافة بين ايديك"

قال الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، إن بيت المسرح ابتداءً من اليوم الإثنين ٨ يونيو يبدأ أول حلقات مبادرة "اضحك - فكر - اعرف " في تمام التاسعة والنصف مساءً على قناة وزارة الثقافة المصرية على موقع اليوتيوب، التي تأتي ضمن المبادرة الإلكترونية "خليك في البيت - الثقافة بين ايديك"، تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.

أضاف "مختار"، أن هذه المبادرة التي تقدم بها الفنان سامح بسيوني مدير فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح، تقدمها فرقة

مسرح المواجهة والتجوال بالتعاون مع فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح بإدارة الفنان إيهاب فهمي، في مبادرة نوعية لتقديم حلقات لـ١٠ مسرحيات جديدة على قناة وزارة الثقافة المصرية بموقع اليوتيوب، لتواكب الظروف الراهنة التي تحول دون تقديم عروض مسرحية بالنظام المتعارف عليه داخل مسرح بحضور جمهور، ليظل المسرح حاضرًا، ومضيفًا في الأزمات كعادته دائمًا، إضافة إلى أن المبادرة تنفتح على ثقافة مختلفة وثرية بتناولها كتابات أنطون تشيكوف أحد أهم الكُتاب الروس.

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تقدم مبادرة "اضحك - فكر - اعرف " ١٠ مسرحيات لـ١٠ قصص قصيرة للكاتب الروسي الشهير انطون تشيكوف تم مسرحتها، لتتراوح مدة المسرحية الواحدة ما بين ٢٠ - ٥٠ دقيقة ، إضافة إلى مقدمة تعريفية بانطون تشيخوف وتاريخه، وتحليلات نقدية لكتاباته وللعروض المقدمة على يد كبار المسرحيين، حيث تبدأ المبادرة اليوم بحلقة للمخرج الكبير جلال الشرقاوي.

يتناول فيها نصوص تشيخوف وحياته، تقدم بعدها تباعًا العروض المسرحية، ليكون أول العروض عرض أبو عطسة جنان عن قصة "وفاة موظف"، إخراج هشام عطوة، وتقديم المخرج الكبير فهمي الخولي، يليه عرض "المغفلة" عن قصة "المغفلة" من إخراج سامح بسيوني، وتقديم دكتور علاء عبدالعزيز.