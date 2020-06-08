نور لوالدها في عيد الأب: شكرًا على دعمك الدائم

نشرت الفنانة اللبنانية نور صورة تجمعها بوالدها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وقامت بمعايدته بمناسبة عيد الأب.

علقت نور على الصورة بكلمات مؤثرة، حيث شكرت والدها على إيمانه بها ودعمه الدائم لها

أثناء اتباعها لأحلامها الكبيرة، كذلك إلهامه لها بطريقة فريدة.

تفاعل عدد كبير من الجمهور ومحبي نور مع منشورها فحصلت على أكثر من عشرين ألف

إعجاب والعديد من التعليقات الإيجابية.

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يذكر أن نور شاركت في بطولة مسلسل البرنس والذي شهد إقبال جماهيري كبير أثناء عرضه في موسم رمضان الماضي، المسلسل من بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، روجينا وغيرهم الكثير من النجوم ومن تأليف وإخراج محمد سامي.