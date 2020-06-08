الليلة.. انطلاق مبادرة "اضحك.. فكر.. اعرف" على قناة وزارة الثقافة

يستعد المسرح القومي، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، بمشاركة مسرح المواجهة، الذي يترأسه الفنان سامح بسيوني، لإطلاق مبادرة فنية برعاية وزارة الثقافة، تحت عنوان «اضحك، فكر، اعرف»، وذلك بداية من اليوم الإثنين، في تمام التاسعة والنصفمساءً، عبر قناة وزارة الثقافة.
يشهد لقاء مع المخرج المسرحي الكبير جلال الشرقاوي، الذي سيقدم للمبادرة الفنية المبتكرة والمميزة، في حلقة بعنوان «من هو أنطون تشيخوف؟».
وتقدم المبادرة 10 مسرحيات كوميدية، جميعها من قصص الكاتب الروسي العملاق أنطون تشيخوف، وسيتم بث هذه العروض المسرحية، عبر القناة الرسمية لوزارة الثقافة المصرية، في إطار تشجيع المواطنين على التواجد بمنازلهم وحثهم على التباعد الاجتماعي، في مواجهة جائحة كورونا.. وجاءت المبادرة تحت عنوان «خليك في البيت الثقافة بين إيديك».
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