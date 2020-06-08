كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر مخرجة "ليه لأ" لـ"الخليج 365 الفني": المسلسل لا يحرض البنات على الاستقلال .. وهذا ردي على مشهد "كتب الكتاب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

درست الإخراج السينمائي في لندن، وبعد عودتها من هناك قامت بإخراج فيلم تسجيلي قصير بعنوان "تاكسي"، حصلت عنه على عدة جوائز، بعدها عملت كمساعد مخرج لعدة مخرجين منهم كاملة أبو ذكرى، شريف عرفة، وفي عام 2009 قامت بإخراج أول مسلسل تليفزيوني لها "هالة والمستخبي"، النجمة ليلي علوي، وكان أول عمل سينمائي لها فيلم "بيبو و بشير"، وهي الآن يعرض لها مسلسل "لية لأ"، الذى نال إشادة كبيرة من قبل الجمهور بعد ثلاثة حلقات فقط منه، إنها المخرجة مريم أبو عوف ابنة الفنان الراحل عزت أبو عوف.

وأجري "الخليج 365 الفني" حواراً خاصا مع المخرجة مريم أبو عوف، لتحدثنا أكثر عن استعداداتها لمسلسل "لية لأ"، كواليس العمل مع أمينة خليل، المشاهد الصعبة التي واجهتها أثناء التصوير، رأيها في السباق الرمضاني الماضي، وأمور كثيرة خاصة بها.

في البداية عبرت المخرجة مريم أبوعوف عن مدي سعادتها بردود أفعال الجمهور حول مسلسل "لية لأ"، بعد عرض ثلاثة حلقات فقط منه، وقالت لم أكن أتوقع هذه الردود وخاصة أن المسلسل تم عرضه على منصة إلكترونية، وهذا الشيء كان مقلق لي في بداية الأمر ولكن بعد ردود أفعال الجمهور شعرت بسعادة كبيرة، بالإضافة إلى خروج مسلسل "لية لأ"، من السباق الرمضاني أحزني بعض الشيء، ولكن حالياً أدركت أن المسلسل كان من الأفضل له أن يعرض خارج السباق، وسعيدة وراضية برأي الجمهور حتي هذه اللحظة.

وعن أبرز التعليقات التى لفتت انتباهها حول مسلسل "لية لأ"، ذكرت جملة قالها الجمهور وهى"اللي عاملين مسلسل أمينة خليل كأنهم قاعدين معانا في الصالة"، وأوضحت أن هذا الشيء يدل على أن المسلسل استطاع أن يلمس قلوب الجمهور، ويعبر عنهم.

وعن ماجذبها لإخراج مسلسل "لية لأ"، ذكرت أن وجود المؤلفة مريم نعوم، كان أول شيء حمسها، لإخراج العمل، وعندما جلست معها وعرفت الفكرة، أعجبت بها كثيراً، بالإضافة إلى وجود أمينة خليل في العمل، كان حافزا لها كما ذكرت.

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وأشارت إلى أن فكرة مسلسل "لية لأ"، لا تحرض البنات على الاستقلال وترك بيوت أهاليهم، كما اعتقد البعض، وذكرت أن الهدف من المسلسل هو طرح فكرة امرأة تبلغ من العمر واحد وثلاثين عاماً، فهى تعد إمرأة، سواء تزوجت أو لا، ولها مطلق الحرية في الاستقلال بحياتها، لأنها لم تعد صغيرة، حتى تظل تحت نظام أهلها، مضيفة أن هذه الفكرة موجهة للرجال أيضاً.

وأوضحت سعادتها الشديدة بالتعاون مع النجمة أمينة خليل، ووصفت أمينة خليل بأنها شخصية ذكية ومثقفة ومتعلمة، مشيرة إلى أن التعاون معها كان في منتهي السهولة، كما أضافت أن أمينة خليل اختيار موفق جداً، لأن بها جميع الشروط من ذكاء وثقافة وعمر مناسب وتجارب في الحياة.

وعن سبب خروجها من السباق الرمضاني الماضي، أشارت إنها كانت حريصة كل الحرص على سلامة العاملين في المسلسل من فيروس "كورونا"، كما إنها كانت حريصة على المسلسل فنياً، الأمر الذى جعلها توقف تصوير لمدة أسبوعين، وهذا الأمر جعلها تخرج من السباق الرمضاني، موضحة أن الشركة المنتجة بذلت مجهود كبير حتي توفر لها صحة العاملين وخروج مشاهد المسلسل كما تريد، وخاصة إن مشاهد المسلسل في شوارع وسط البلد.

وعن أصعب المشاهد التى واجهتها أثناء التصوير، ذكرت مشهد "كتب الكتاب"، معللة ذلك بأن هذا المشهد كان يعتمد على الإحساس بشكل كبير، كما إنه سيثير جدلاً واسعاً، حول لماذا هربت في هذا التوقيت وليس قبل، مضيفة أن هذا الأمر حدث فعلا وبدأ الجمهور يتسأل لماذا هذا التوقيت، والإجابة هي لأنها كانت غير قادرة على الرفض في البداية، وفي لحظة "كتب الكتاب"، لم تقدر على الموافقة.

وعن رأيها على السباق الرمضاني الماضي، قالت يعد هذا الموسم أفضل من موسم 2019، رغم ظروف فيروس"كورونا"، ولكن ظهرت أعمال مميزة، معبرة عن ذلك قائلة"لابد أن نرفع لهم القبعة على هذه الأعمال"، وأضافت أن ما لفت انتباهه هذا الموسم مسلسل"100 وش، الاختيار، البرنس، ليالينا".

واختتمت حديثها بأنها تعتبر المخرج محمد خان قدوتها في مجال الإخراج، فهى تمشي على خطأه كما أوضحت، وذكرت أيضاً المخرجة كاملة أبو ذكرى، فهى تعتبرها من أهم مخرجين جيلها، وتحبها كثيراً.