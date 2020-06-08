نانسي عجرم بحفلها الأونلاين الأوّل تحطّم أرقام يوتويب

متابعة بتجـــــــــرد: تواصل النجمة اللبنانية نانسي عجرم حصد نجاح حفلها الأونلاين الأوّل حتى يومنا هذا وبعد مرور عشرة أيام على بثه.

وحقق فيديو الحفل أكثر من مليوني مشاهدة في وقت قياسي متصدّرًا قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا في موقع “يوتيوب” خلال الأيام الماضية.

وكانت نانسي قد أطلّت على جمهورها من خلال هذا الحفل في عيد الفطر الماضي من أحمد أسطح مدينة بيروت، وجمعت فيه لقطات لها وهي تغني، بالإضافة الى لقطات مسجلة لها من شاطئ البحر ومجموعة من اللقطات الجوية لمدينة بيروت.

وجاء حفل نانسي الأونلاين كمتنفس لما تعانيه الشعوب العربية من ملل وضجر وصعوبات في ظل انتشار وباء كورونا والرسالة التي أرادت أن تنقلها إلى العالم، لا سيّما العالم العربي: “أمل بلا حدود” (Hope Beyond Borders).

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وانتقلت نانسي خلال حفلتها بين عدة “ديكورات” وفقاً للنمط الموسيقي بين الرومانسي والإيقاعي والبوب، لتحصد إعجاب الآلاف من متابعيها.