فرقة BTS تدعم حركة “حياة السود مهمة” بمليون دولار

متابعة بتجــــــــــرد: قالت شركة (بيغ هيت إنترتينمنت) أن فرقة BTS الكورية الجنوبية الشهيرة تبرعت بمليون دولار لحركة (بلاك لايفز ماتر) “حياة السود مهمة” لدعم الاحتجاجات الأمريكية ضد الشرطة.
وكتبت الفرقة المكونة من 7 أعضاء في صفتها الرسمية بموقع تويتر الخميس الماضي أنها ضد العنصرية والعنف مع وسم (بلاك لايفز ماتر).
وقالت BTS: “نحن نقف ضد التمييز العنصري، ندين العنف، أنت وأنا وجميعنا لدينا الحق في أن نلقى الاحترام، سنقف معاً”.
وانتشر الوسم بين محبي الفرق الموسيقية الكورية، لتبدأ موجة جديدة من التبرعات تحت وسم (لنماثل المليون).
وشجع هذا التفاعل قاعدة المعجبين بالفرقة من الشباب على الدعوة لجمع مليون دولار، لمضاهاة المبلغ الذي أعلنت الفرقة تبرعها به.
وكانت الفرقة الموسيقية علقت في أبريل الماضي جولتها العالمية بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا.
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