شارلوت كروسبي: الحب أقوى من كورونا والحجر

متابعة بتجــــــــــرد: اعترفت المذيعة والممثلة البريطانية شارلوت كروسبي أنها تعيش قصة حب جديدة بدأت في شهر مارس الماضي بدبي وتستكمل فصولها في نيوكاسل، لتثبت أن الحب والرومانسية أقوى من الحجر الصحي وكورونا.

وأوضحت نجمة مسلسل الواقع “جوردي شور” أن علاقتها مع مصور الفيديو ليام بيمون، بدأت من أول لقطة، ولذلك دعته ليعيش بالقرب منها في نيوكاسل برغم الحجر الصحي، منوهة بأن كل إجراءات كورونا الاحترازية لم تفلح في إخماد جذوة الحب بينهما.

وقالت أن الأقدار هيأت لها لقاء خطيبها بيمون لتعوضها عن خيبة أملها بسبب انفصالها في بداية العام الجاري عن ريان جالاجر بعد قصة حب سريعة لم تكتمل، رغم أنها قدمته لأمها في محاولة جادة للارتباط الرسمي لم يكتب لها النجاح.

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من جانب آخر، قالت كروسبي، إن الرياضة تشكل جزءاً مهماً في حياتها لا يمكنها الاستغناء عنها لأنها تعينها على التخلص من الطاقة السلبية وتنشيط حركتها وذاكرتها والحفاظ على رشاقتها.

وكانت قد أصدرت فيديو لهواة الرياضة والساعين لانقاص الوزن في ديسمبر 2014، حقق نجاحاً كبيراً غير متوقع، ما دفعها لطرح فيديو آخر في العام الذي يليه.

كما ألفت كروسبي كتاباً عن الصحة واللياقة في عام 2016 ضمنته خبرتها في الحفاظ على الرشاقة والحيوية،واشتمل على 80 خطوة لأسلوب حياة صحي مستدام.