محمد إمام يُعلن عن مفاجأة لجمهوره

متابعة بتجــــــــرد: نشر الفنان محمد عادل إمام صورة جديدة على تطبيق انستغرام ظهر فيها داخل حمام السباحة خلال تواجده في رحلة استجمام وتمتعه بالاجواء الصيفية.

وحرص النجم المصري على تشويق متابعيه من خلال تعليق غامض قال فيه: “خليك متحفز .. خليك مركز .. خليك متفائل. اللي جاي طلق حي”. واضاف ايموجي لانفجار مع كرة الارضية، في اشارة الى انه يحضر مفاجأة قوية جداً.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة، وكان من بينهم نجم “مسرح مصر” الفنان علي ربيع الذي رد عليه بتعليق ساخر قال فيه: “حاسب لتعورنا طيب”، ليتفاعل معه العشرات من المتابعين بتعليقات طريفة.

يذكر ان آخر أعمال ابن “الزعيم” فيلم “لص بغداد”، الذي شاركه في بطولته النجوم ياسمين رئيس واحمد العوضي وفتحي عبد الوهاب وأمينة خليل وبيومي فؤاد وأحمد رزق، وهو من تأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى.