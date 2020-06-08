بعد سلسلة من النجاحات.. ما التهمة التي وجهت لـ أريانا غراندي وجاستن بيبر؟

متابعة بتجـــــــــرد: بعد إطلاق أغنية “Stuck with U” لنجم البوب الكندي الشهير جاستين بيبر والنجمة العالمية أريانا جراندي لاقى النجمان نجاحًا كبيرًا إضافة إلى حصدهما سلسلة طويلة من عبارات الإشادة والثناء.

وقد تفاجأ محبو النجمين باتهامهما من قبل مغني الراب Tekashi 6ix9ine البالغ من العمر (24 عامًا) بشراء المركز الأول على الرسم البياني الأمريكي “بيلبورد”. فقد ادعى مغنى الراب أن نجما البوب قد اشتريا عشرات الآلاف من نسخ الدويتو الخيرية ”Stuck With U” لتعزيز موقع الأغنية على الرسم البياني “بيلبورد”، وهو ما جعل أغنية تيكاشي ”Gooba” تتراجع للمرتبة الثالثة على الرسم البياني، وهو الخبر الذى تصدر الكثير من المواقع العالمية وأبرزها موقع BBC.

ونفى كل من جراندي وبيبر والقائمون على الرسوم البيانية بيلبورد “Billboard” المزاعم المذكورة.

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وحسب موقع BBC أن جاستين بيبر وصف اتهامات مغني الراب بأنها “كذبة”، بينما نصحته أريانا جراندي بالتوقف لحظة للتواضع”.

وبيلبورد الذي ينشر الرسوم البيانية فى الولايات المتحدة، قد نشر مقالًا مطولًا يشرح كل نقطة عن كيفية حساب المراكز وذلك لكي ينفي الاتهامات التي ادعاها مغني الراب Tekashi 6ix9ine.