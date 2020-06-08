بفيلم 3D.. جومانا مراد تعود إلى السينما

متابعة بتجــــــــــرد: وصفت الفنانة السورية جومانا مراد الفن بأنه “مثل الماء والهواء، لا أستطيع أن أعيش بدونه”، مبررة بذلك عودتها إلى الساحة بعد غياب 7 سنوات، انشغلت خلالها بتكوين أسرة، وتحقيق حلم الأمومة، نافية أن تكون هناك نية لديها في الأساس لاتخاذ قرار الاعتزال.

وكشفت عن عودتها السينمائية، بعد عودتها الدرامية الأخيرة ضمن الموسم الرمضاني، قائلة: “أجهز لأول فيلم (3D)، وهو فيلم (يوم 13) الذي انتهينا من تصوير غالبية أحداثه، وأظهر من خلاله كضيفة شرف ودوري فيه لا يقل في أهميته عن شخصية شيرين في مسلسل (خيانة عهد)”.

وفي ما يتعلق بالمسلسل، الذي شاركت من خلاله في الموسم الرمضاني الماضي، إلى جانب الفنانة يسرا، قالت: “خلال السنوات الماضية كان يشغل تفكيري في المقام الأول تكوين عائلة، والحمد لله أكرمني الله (محمد)، وعندما شعرت بأنه بدأ (يشد حيله) وأتمّ عامه الأول، وجدت أن الوقت قد حان لأعود للفن وأقطع إجازتي، خصوصاً أن الجمهور وحشني جدًا”.

وأضافت “مع العلم، أنني طوال السنوات الماضية لم أتوقف عن متابعة أي عمل فني والتطورات التي تحدث يوماً بعد يوم، والحمد لله المشاهدون استقبلوني بشكل جيد ولم أشعر ولو للحظة واحدة بأنني كنت غائبة”.

وتابعت مراد: “عندما قررت العودة للفن، كان من المفترض أن أعود بعمل من بطولتي، لكن نظرًا لعامل الوقت قررنا تأجيله حتى يخرج بشكل جيد، وفي الوقت ذاته عرضت شركة العدل جروب والفنانة يسرا عليّ المشاركة في مسلسل (خيانة عهد)، فوجدتها فرصة جيدة لكي أعود في عمل لنجمة كبيرة بحجم يسرا ولها قاعدة جماهيرية كبيرة وبدور قوي كنت أبحث عنه، فوافقت من دون تردد”.

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وأشارت إلى أنها لم تخف من تقديم الشر في (خيانة عهد)، حيث تحب هذه النوعية من الأدوار التي تتسم بالأبعاد النفسية الصعبة وشخصية محورية خلال الأحداث، فهي مؤمنة بأنه “لا يوجد شر في المطلق وشخصية شيرين ينطبق عليها هذا الأمر، فهناك أسباب جعلت هذه نهايتها وبشكل عام المسلسل ناقش قضية الخيانة من أقرب المقربين وهذا لم يعد شيئاً غريبًا”.

وأعربت الممثلة السورية عن سعادتها بردود الأفعال التي حققها العمل، ووصوله “ترند” في المواقع طوال مدة عرض الحلقات في رمضان، مشيرة إلى أن هناك كيمياء فنية جمعتها بأبطال العمل وكواليس تتسم بالحب والمرح طول الوقت.

وعن كيفية تعاملها مع الإشاعات، التي طالتها خلال فترة التوقف، قالت جومانا مراد إنها لا تلتفت للإشا عات، وأكبر رد عليها هي أعمالها.

وعن المسلسلات التي تابعتها خلال الموسم الرمضاني، قالت إن انشغالها بتصوير “خيانة عهد” حتى نهاية رمضان، لم يمكّنها من متابعة أعمال كثيرة، “لكن من خلال الحلقات التي خطفت مشاهدتها في مسلسلات عدة، أثناء التصوير، اتضح أن هناك تميزاً وحالة من التنوع في الموضوعات التي قدمت ورغم الظروف الصعبة لكن كان هناك موسم درامي متميز”.

وأشارت مراد إلى أنها تنتظر عرض مسلسل “مدرسة الحب” في موسمه الجديد، والذي شاركت في بطولته إلى جانب مجموعة من النجوم الأتراك، مثل مراد يلدريم وبولنت إينال (المعروف في العالم العربي باسم السلطان عبدالحميد)، مؤكدة أنها كانت تجربة مشوقة بالنسبة إليها.