بلا جمهور.. آمال ماهر تحيي حفلا أمام الأهرامات الجمعة

تستعد المطربة المصرية آمال ماهر لإحياء حفل غنائي من دون جمهور أمام الأهرامات، الجمعة 12 يونيو/حزيران، في الـ9 مساءً، بتوقيت القاهرة، على الهواء مباشرة على قناة "إم بي سي مصر" ومنصة "شاهد".



ومن المقرر أن يبث الحفل على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالفنانة آمال ماهر.

وقال القائمون على الحفل في بيان صحفي إنَّ قواعد التباعد الاجتماعي روعيت بين العازفين في تصميم المسرح.

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وطرحت آمال ماهر مؤخراً أغنية "اللي قادرة"، وهي الأغنية الرسمية لمسلسل "ليه لأ" وحصدت أكثر من 6.5 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب"، ولاقت انتشاراً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

الأغنية من كلمات نادر عبدالله وألحان وتوزيع خالد عز، وستغنيها آمال ماهر لأول مرة في الحفل بجانب العديد من أغانيها.