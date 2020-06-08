خاص- هذا الشخص الوحيد الذي تتابع يارا كل تحركاته على مواقع التواصل

كشفت النجمة اللبنانية يارا عن جوانب مختلفة من حياتها وعن خططها المستقبلية التي ستقوم بتنفيذها بعد الحجر المنزلي وعودة الحياة الى طبيعتها، بالاضافة الى هواياتها وحبها الكبير لنادي برشلونة وجديدها.

ورداً على سؤال بعد الانتهاء من أزمة كورونا الى أين ستسافر؟ أجابت يارا الى بيروت لترى عائلتها.

وحول الوقت الذي تمضيه على مواقع التواصل، ردّت يارا عندما تكون غير منشغلة تتصفح حساباتها على انستغرام، تويتر، فايسبوك وسنابشات.

ورداً على سؤال حول من هو الشخص الذي تتابع كل تحركاته على مواقع التواصل؟ لفتت يارا الى انها وضعت اخطاراً لمعرفة أخبار برشلونة وليونيل ميسي.

وحول عدد مباريات برشلونة التي تابعتها مباشرة من الملعب؟ ردّت يارا

أكثر من خمس مباريات وفي حال سنحت لها الفرصة مجدداً ستشاهد أكثر بعد.

ورداً على سؤال حول اهتمامها الكبير بنادي برشلونة بالتحديد؟ قالت يارا “بحبن وبحب طريقة لعبن والروح يلي بيلعبوا فيها”.

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وعن هواياتها المفضلة، أشارت يارا أنها تحب الرياضة والطبخ بالاضافة الى الموسيقى.

أي أغنية من اغنياتها “عزيزة على قلبها” ولماذا؟ أشارت يارا أن كل الأغنيات تحبها ولكن “حب كبير و”توصى فيّ” يذكرونها ببداياتها.

وهل سنراها ممثلة في يوم من الأيام؟ قالت “ممكن أكيد”.

ورداً على سؤال أي بلد تحب ان تعيش فيه غير لبنان؟ أشارت أنها مقيمة حاليًا في الامارات، هذا البلد جميل وتشعر أنها في بلدها ودائماً ما كانت تترد اليه.

كشفت يارا انها تصلي وتشكر الله دائماً على كل نهار جديد لها، كما أنها تعمل على ألبومها الجديد الذي يضم أغنيات باللهجتين اللبنانية والمصرية. وتمنت ان تكون الظروف مناسبة لاصداره.

وعن أفضل مفاجأة تلقتها من جمهورها، أكدت يارا أنها عندما تلتقي بمعجب أتى من بلد آخر لحضور حفلتها هذا الشيء يسعدها جداً.

نذكر ان يارا كانت قد احتفلت بعيد ميلادها، الذي يصادف في الأول من حزيران من كل عام، مع جمهورها من كل أنحاء العالم. (لقراءة الخبر: خاص- يارا تقرب المسافات في عيدها رغم التباعد الاجتماعي)