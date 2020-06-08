جاستن وهايلي بيبر يخيمان بسيارة فاخرة.. سعرها يفوق التوقعات (صور)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف النجم العالمي، جاستن بيبر وزوجته هايلي عن رحلتهما الفاخرة للتخييم في حديقة "يوتا" الوطنية.

ووصل الزوجان في سيارة ترفيهية باهظة الثمن تتميز بساونا بالأشعة تحت الحمراء وبأرضيات فاخرة ومكان للشواء، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويبدو أن الزوجين يعيشان أجمل أيام حياتهما خلال هذه الرحلة التي لم يقوما بكشف المزيد عنها بسبب الأحداث التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعتقد أن تكلفة السيارة الترفيهية Marathon Coach التي يستعين بها الزوجان في رحلتهما تصل إلى أكثر من مليون دولار، وتتراوح أسعار هذا النوع من السيارات ما بين 500 ألف دولار إلى 2.5 مليون دولار.

وتتضمن سيارة هايلي وجاستن منطقة معيشة واسعة مع ثلاثة أجهزة تلفزيون بشاشات مسطحة وإضاءة ليد، وتتميز السيارة بستائر داكنة بلون البيج لضمان حصول الزوجين على أقصى قدر من الخصوصية في رحلاتهما.

وعرضت الصحيفة صورًا للزوجين خلال الرحلة، حيث ظهرت هايلي البالغة من العمر 23 عامًا بشخصيتها المنغمة في سترة سوداء قصيرة وشورت أثناء تفاعلها مع الحيوانات في حقل في ولاية يوتا خلال رحلة الزوجين يوم السبت.

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وظهرت هايلي بحذاء عال وأقراط ذهبية، كما ظهر جاستن، 26 عامًا بتي شيرت أخضر فضفاض وكان يحمل كاميرا رقمية في إحدى يديه، ويبدو أنه كان يلتقط صورا للحيوانات القريبة.

وعلى الرغم من كونه في إجازة، قام جاستن بالنشر على "إنستغرام" لدعم حركة Black Lives Matter واستخدام منصته لإحداث تغيير لمجتمع السود.

وكتب بيبر لمتابعيه البالغ عددهم 138 مليونًا: "لقد استفدت من ثقافة السود واستوحيت كل شيء من الثقافة السوداء، أسلوبي، وكيف أغني، وأرقص، وأؤدي وأزيائي لقد قد تأثرت بالثقافة السوداء و ألهمتني".

وقال: "أنا ملتزم باستخدام منصتي من هذا اليوم فصاعدًا للتعلم، وللتحدث عن الظلم العنصري والقمع المنهجي، وتحديد طرق حتى نكون جزءًا من التغيير الذي تشتد الحاجة إليه".

وكان تلقى جاستن العديد من الانتقادات في الماضي بسبب تأثر صوته وأسلوبه بالفنانين السود، وكذلك الضفائر الأفريقية المثيرة للجدل التي ظهر بها في عام 2016.

ويعدّ المغني الأمريكي من أصل أفريقي، آشر- والذي اشتهر بنمط أغاني آر أن بي منذ بداية التسعينيات- أكبر مصدر إلهام لجاستن بيبر.