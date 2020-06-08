سحر فوزي تنسحب من انتخابات نقابة الفنانين السوريين

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت الفنانة السورية سحر فوزي انسحابها أمس من الترشح للمجلس المركزي لنقابة الفنانين حيث سيقام المؤتمر العام بعد يومين في العاصمة السورية دمشق ليتم خلاله انتخاب نقيب الفنانين في سوريا. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أمس ليلاً خبر الانسحاب، وأنّه جاء بناء على أسباب شخصية لا تتعلق بنزاهة انتخابات المرحلة المقبلة.

موقع "فوشيا" تواصل مع الفنانة سحر فوزي للوقوف على أسباب انسحابها؛ إذ أكدت في اتصال هاتفي أنه لا يوجد أي سبب لانسحابها، لكنّها شعرت أنه من الصعب عليها التوفيق بين النّقابة وبين عملها وسفرها.

وقالت إن الموجودين من المرشحين يستطيعون أن يحققوا الفائدة للنقابة وأعضائها، آملة أن يستطيعوا تقديم جزء بسيط من أحلام أعضاء نقابة الفنانين.

وتمنّت فوزي التوفيق لكلّ المرشّحين، مؤكّدة أنه لا يوجد أي خلاف مع أحد وكذلك لا يوجد سبب معين للانسحاب، معتبرة أن الجميع أصدقاء لها.

وبهذا الانسحاب تصبح فوزي الفنانة الثانية التي تسحب ترشحها بعد الفنانة رباب كنعان التي أعلنت انسحابها قبل أيام قليلة وقبل أيام من موعد الاستحقاق الانتخابي بعدما كانت الحماسة تملؤهما للمنافسة على مقعد في المجلس النقابي المركزي.

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وبينما حضرت كنعان انتخابات المرحلة الأولى كانت سحر فوزي غائبة عنها لتواجدها خارج سوريا.

من جانب آخر غابت الفنانة سحر فوزي عن الموسم الدرامي الفائت ولم تشارك بأي عمل بينما حضرت في الموسم الدرامي للعام ما قبل الماضي بمسلسل "سلاسل ذهب" من تأليف سيف رضا حامد، وإخراج إياد نحاس وإنتاج شركة غولدن لاين للإنتاج والتوزيع الفني، وبطولة بسام كوسا، وكاريس بشار، وديما بياعة، وجيني إسبر، وسحر فوزي التي قدمت دور "أم خالد" المرأة التي تسعى إلى إعادة زوجها لها ولعائلته بعدما تزوج امرأة ثانية.

وتستعد حاليا للمشاركة في الجزء الحادي عشر من مسلسل "باب الحارة" تأليف مروان قاووق وإخراج محمد زهير رجب وبطولة رضوان عقيلي، وأمية ملص، وتيسير إدريس، ومرح جبر، و زهير رمضان، ويحيى بيازي، و زهير عبد الكريم، ويامن الحجلي، وغيرهم.

وتعود فوزي إلى العمل بشخصيتها المعروفة في أجزاء السلسلة الشامية "أم بشير"مع خط أحداث جديد تبعا للحارة الجديدة "الصالحية" التي تجري ضمنها أحداث المسلسل مع نجومه الجدد وشخوصه المختلفة.